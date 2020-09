Salini su Sanremo 2021: “Il Festival non si può non fare” e smentisce sia Amadeus che Fiorello (Di martedì 15 settembre 2020) “Il Festival di Sanremo non si può non fare”. A parlare stavolta è l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini che si aggiunge a quanto già detto dal direttore di rete, Coletta. Anche Salini rassicura investitori, discografici, artisti e fan a proposito dell’ufficialità del palinsesto Rai che conferma i 5 giorni dedicati alla musica con il Festival di Sanremo in prima serata su Rai1. Nel corso della presentazione dell’offerta di Radio Rai 2020-2021 è Salini a spiegare che la dirigenza è al lavoro per consentire il corretto svolgimento del Festival di Sanremo, un evento che non è in alcun modo in discussione. Si terrà, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 settembre 2020) “Ildinon si può non fare”. A parlare stavolta è l’amministratore delegato della Rai, Fabrizioche si aggiunge a quanto già detto dal direttore di rete, Coletta. Ancherassicura investitori, discografici, artisti e fan a proposito dell’ufficialità del palinsesto Rai che conferma i 5 giorni dedicati alla musica con ildiin prima serata su Rai1. Nel corso della presentazione dell’offerta di Radio Rai 2020-a spiegare che la dirigenza è al lavoro per consentire il corretto svolgimento deldi, un evento che non è in alcun modo in discussione. Si terrà, ...

