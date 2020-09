Salcef entra nel mercato ferroviario americano

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) –Group acquisisce, per il tramite della controllataUSA, il 90% del capitale di Delta Railroad Construction (Delta), società con sede in Ohio, attiva dal 1957 in USA e in Canada nel settore delle costruzioni e manutenzioni di impianti e macchinari ferroviari. Signing e closing sono stati finalizzati in data odierna e l’acquisizione non è assoggettata ad alcuna condizione sospensiva. Il corrispettivo base per l’acquisto del 90% del capitale sociale di Delta è stato pari a 36,14 milioni di dollari, corrispondenti a circa Euro 30,5 milioni, e il contratto prevede usuali meccanismi di aggiustamento del prezzo (in rialzo ovvero in riduzione), nonché una clausola di earn-out in favore dei precedenti azionisti, parametrato sull’EBITDA contabilizzato da Delta dalla data del closing, ...