Sabrina Salerno | ' Una squadra dedicata a me? Bello ed insolito | magari andrò a seguire la prima partita'

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "A Siviglia hanno creato una società di calcioa me? La notizia mi è stata mandata subito dai miei amici spagnoli, trovo sia una cosa insolita e molto carina, non credo che una società di calcio sia mai stataad una cantante. Hanno usato parole molto gentili e di ammirazione, sia per la musica che per la bellezza.quando inizierà il campionato; ala...". La cantante e showgirlcommenta così all'Adnkronos, la notizia che a Siviglia, in Spagna, è nata una società di calcio a 7 con il suo nome, e quando inizierà la stagione non è escluso che possa recarsi in Spagna. "Non sono ...