Sabrina Salerno Instagram, affascinante in spiaggia: «Con il tuo sorriso è sempre estate!» (Di martedì 15 settembre 2020) Presa da un momento nostalgico Sabrina Salerno su Instagram ha deciso di condividere con i suoi oltre 610 mila followers una foto in spiaggia di questa estate 2020. Il selfie in costume ha decisamente migliorato la giornata di tutti quanti. La showgirl con il suo fisico scolpito può far invidia a moltissime ventenni. Non c’è nulla da fare, Sabrina sembra essere immune al trascorrere del tempo. Dopo aver osservato con molta attenzione lo scatto, i suoi ammiratori hanno scatenato la loro fantasia, riempendo in pochissimo tempo il post di like e commenti. Impossibile ignorare la sua innata femminilità. Tutti vorrebbero al proprio fianco una donna come Sabrina Salerno. Leggi anche –> Sabrina ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 settembre 2020) Presa da un momento nostalgicosuha deciso di condividere con i suoi oltre 610 mila followers una foto indi questa estate 2020. Il selfie in costume ha decisamente migliorato la giornata di tutti quanti. La showgirl con il suo fisico scolpito può far invidia a moltissime ventenni. Non c’è nulla da fare,sembra essere immune al trascorrere del tempo. Dopo aver osservato con molta attenzione lo scatto, i suoi ammiratori hanno scatenato la loro fantasia, riempendo in pochissimo tempo il post di like e commenti. Impossibile ignorare la sua innata femminilità. Tutti vorrebbero al proprio fianco una donna come. Leggi anche –>...

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 In Spagna nasce una squadra di calcio dedicata a Sabrina Salerno: In Sp… - zazoomblog : Sabrina Salerno la confessione e la stoccata finale sui social “Mio marito non lo fa mai….” - #Sabrina #Salerno… - infoitcultura : Sabrina Salerno e il reggiseno bianco in spiaggia fanno esplodere Instagram – FOTO - infoitcultura : Sabrina Salerno, seno in primo piano con top in pizzo, spettacolo-FOTO - lordpeto : @HCE__ @nebulosa_mente La mia squadra delle elementari si chiamava 'tette di sabrina salerno' -