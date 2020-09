Rubano la carta di credito di Djuric e spendono tremila euro in pescheria (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Disavventura per l’attaccante della Salernitana, Milan Djuric. Alcuni ladri sono infatti riusciti a entrare in possesso della carta di credito del giocatore bosniaco, decidendo di spendere qualcosa come tremila euro in una pescheria di Eboli. Djuric si è reso conto che qualcosa non andava dai tanti messaggi informativi che gli arrivavano sul cellulare ed è riuscito a bloccare la carta di credito rivolgendosi alla propria banca. Adesso a rischiare è anche il titolare della pescheria che potrebbe essere accusato di favoreggiamento dagli inquirenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Disavventura per l’attaccante della Salernitana, Milan. Alcuni ladri sono infatti riusciti a entrare in possesso delladidel giocatore bosniaco, decidendo di spendere qualcosa comein unadi Eboli.si è reso conto che qualcosa non andava dai tanti messaggi informativi che gli arrivavano sul cellulare ed è riuscito a bloccare ladirivolgendosi alla propria banca. Adesso a rischiare è anche il titolare dellache potrebbe essere accusato di favoreggiamento dagli inquirenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TuttoSalerno : SALERNITANA - Ladri rubano carta di credito nell’auto di Djuric: acquisti per migliaia di euro - salernonotizie : Ladri rubano carta di credito nell’auto di Djuric: acquisti per migliaia di euro - radioalfa : Rubano il borsello del calciatore Djuric e acquistano pesce per 3mila euro con la carta di credito - fauci78 : @pennyulisse ?? Stavo per chiederti se per caso anche da te rubano anche l'imballo della carta da culo a momenti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rubano carta Ladri rubano carta di credito nell'auto di Djuric: acquisti per migliaia di euro Salernonotizie.it Salernitana, rubata la carta di credito di Djuric: i ladri hanno speso 3mila euro in pescheria

Milan Djuric, attaccante della Salernitana, è stato vittima di una vera e propria disavventura. I ladri, dopo aver rotto i vetri della sua auto, gli hanno sottratto il borsello con all’interno la cart ...

La scuola di ieri, l'incertezza di oggi, la speranza di domani

C’è una fotografia di Luigi Ghirri nella serie dedicata ad Aldo Rossi che ritrae un’aula scolastica. Quattro banchi a due posti, la formica verde degli anni settanta, le sedie di legno di ogni banco r ...

Razer, esposti in Rete per errore i dati di oltre 100.000 utenti

Anche Razer rientra tra le aziende chiamate a fronteggiare problemi legati alla privacy dei propri utenti. Il noto marchio di prodotti dedicati ai videogiocatori ha ammesso che, a causa di un'errata c ...

Milan Djuric, attaccante della Salernitana, è stato vittima di una vera e propria disavventura. I ladri, dopo aver rotto i vetri della sua auto, gli hanno sottratto il borsello con all’interno la cart ...C’è una fotografia di Luigi Ghirri nella serie dedicata ad Aldo Rossi che ritrae un’aula scolastica. Quattro banchi a due posti, la formica verde degli anni settanta, le sedie di legno di ogni banco r ...Anche Razer rientra tra le aziende chiamate a fronteggiare problemi legati alla privacy dei propri utenti. Il noto marchio di prodotti dedicati ai videogiocatori ha ammesso che, a causa di un'errata c ...