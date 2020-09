Roma, omicidio in zona Marconi: 43enne ucciso a coltellate (Di martedì 15 settembre 2020) La notte tra il 14 e il 15 settembre un uomo di 43 anni anni è stato ucciso a coltellate in via Borghesano Lucchese, in zona Marconi a Roma. Il corpo della vittima è stato trovato vicino piazzale della Radio. Intorno alle 2 di notte alcuni residenti, allertati dopo aver sentito diverse grida, hanno chiamato i soccorsi, ma per il 43enne Romano non c’è stato nulla da fare. Rintracciate due persone Non è ancora nota la dinamica dell’accaduto, ma i militari del Nucleo Radiomobile di Roma e del Nucleo Operativo della compagnia di Trastevere, al lavoro per ricostruire elementi chiave sulla vicenda, hanno fermato poco dopo due persone che potrebbero essere collegabili alla vittima. Il primo in macchina in via Pacinotti, ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 settembre 2020) La notte tra il 14 e il 15 settembre un uomo di 43 anni anni è statoin via Borghesano Lucchese, in. Il corpo della vittima è stato trovato vicino piazzale della Radio. Intorno alle 2 di notte alcuni residenti, allertati dopo aver sentito diverse grida, hanno chiamato i soccorsi, ma per ilno non c’è stato nulla da fare. Rintracciate due persone Non è ancora nota la dinamica dell’accaduto, ma i militari del Nucleo Radiomobile die del Nucleo Operativo della compagnia di Trastevere, al lavoro per ricostruire elementi chiave sulla vicenda, hanno fermato poco dopo due persone che potrebbero essere collegabili alla vittima. Il primo in macchina in via Pacinotti, ...

SkyTG24 : Omicidio Willy, i fratelli Bianchi chiedono l’isolamento per paura di ritorsioni in cella - fanpage : I tre ora in carcere hanno paura e chiedono l'isolamento: - SkyTG24 : Omicidio Willy Monteiro, indagini su almeno tre possibili complici - ilariomaiolo : RT @rep_roma: Roma, omicidio a piazzale della Radio, muore accoltellato un uomo di 43 anni. Due fermi [di Rory Cappelli] [aggiornamento del… - BGarattini : Dopo l'omicidio di Willy Artena si guarda alla specchio -

Ultime Notizie dalla rete : Roma omicidio Omicidio a Marconi: colpito da una coltellata, morto 43enne RomaToday Arrestato dalla polizia Johnny "lo zingaro" : era evaso dal carcere di Sassari dopo un permesso premio

Il latitante Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny "lo zingaro" e scappato dopo un permesso premio dal carcere di Sassari, lo scorso 6 settembre, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. Era ...

Omicidio nella notte a Roma. In due fermati per la morte di un 43enne

AGI - Omicidio in strada questa notte alle 2 circa in via Borghesano Lucchese 14, nel quartiere Portuense a Roma. A perdere la vita un 43enne romano ferito a morte da una coltellata. Sul posto i carab ...

Roma, omicidio a piazzale della Radio, muore accoltellato un uomo di 43 anni. Due fermi

Omicidio in via Borghesano Lucchese 24, in zona piazzale della Radio. Un uomo di 43 anni e' morto in strada dopo esser stato ferito da una coltellata. Nel cuore della notte scorsa, alcuni ...

Il latitante Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny "lo zingaro" e scappato dopo un permesso premio dal carcere di Sassari, lo scorso 6 settembre, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. Era ...AGI - Omicidio in strada questa notte alle 2 circa in via Borghesano Lucchese 14, nel quartiere Portuense a Roma. A perdere la vita un 43enne romano ferito a morte da una coltellata. Sul posto i carab ...Omicidio in via Borghesano Lucchese 24, in zona piazzale della Radio. Un uomo di 43 anni e' morto in strada dopo esser stato ferito da una coltellata. Nel cuore della notte scorsa, alcuni ...