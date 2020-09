Roma, Fienga: «Stiamo lavorando per costruire un progetto stabile» (Di martedì 15 settembre 2020) Il CEO della Roma Guido Fienga ha parlato nel corso di una conferenza stampa Guido Fienga, CEO della Roma, nel corso della conferenza stampa di presentazione nuovo Premium Partner Tiscal ha parlato del futuro del club giallorosso. progetto – «Stiamo lavorando con la massima serietà per costruire un progetto stabile che si migliori anno dopo anno. Se ogni stagione facciamo un po’ meglio di quella precedente allora i risultati arriveranno. Ci vuole serietà nelle strategie e non mettere ogni volta tutto in discussione, ma correggere dove si sbaglia». SPONSOR TECNICO – «Stiamo lavorando e analizzando tutte le ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Il CEO dellaGuidoha parlato nel corso di una conferenza stampa Guido, CEO della, nel corso della conferenza stampa di presentazione nuovo Premium Partner Tiscal ha parlato del futuro del club giallorosso.– «con la massima serietà perunche si migliori anno dopo anno. Se ogni stagione facciamo un po’ meglio di quella precedente allora i risultati arriveranno. Ci vuole serietà nelle strategie e non mettere ogni volta tutto in discussione, ma correggere dove si sbaglia». SPONSOR TECNICO – «e analizzando tutte le ...

