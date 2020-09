Roma, colpo grosso al distributore: rapina da 20mila euro in via della Giustiniana (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, colpo grosso al distributore di benzina: é stata messa a segno ieri alle 10, una consistente rapina ai danni del titolare di un distributore di benzina sito in Via della Giustiniana. L’uomo, un 51enne, è stato avvicinato da due banditi a bordo di uno scooter in Via Offanengo che, con il volto travisato dal casco, lo hanno minacciato portandogli poi via il borsello contentente la bellezza di 20mila€ in contanti .Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Ponte Milvio e sono in corso le indagini da parte degli investigatori del commissariato Flaminio. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020)aldi benzina: é stata messa a segno ieri alle 10, una consistenteai danni del titolare di undi benzina sito in Via. L’uomo, un 51enne, è stato avvicinato da due banditi a bordo di uno scooter in Via Offanengo che, con il volto travisato dal casco, lo hanno minacciato portandogli poi via il borsello contentente la bellezza di; in contanti .Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Ponte Milvio e sono in corso le indagini da parte degli investigatori del commissariato Flaminio. su Il CorriereCittà.

