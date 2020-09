Roma, blitz per Milik e Kumbulla: gli aggiornamenti (Di martedì 15 settembre 2020) Sono ore calde per il mercato della Roma, i giallorossi sono al lavoro per portare nella capitale Arek Milik e Marash Kumbulla, entrambe le operazioni sarebbero molto vicine alla fumata bianca. La svolta nella trattativa per l’attaccante polacco del Napoli è arrivata nella serata di ieri, con i due club che hanno trovato l’accordo sulla … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Sono ore calde per il mercato della, i giallorossi sono al lavoro per portare nella capitale Areke Marash, entrambe le operazioni sarebbero molto vicine alla fumata bianca. La svolta nella trattativa per l’attaccante polacco del Napoli è arrivata nella serata di ieri, con i due club che hanno trovato l’accordo sulla … L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Roma blitz Milik si avvicina alla Roma, blitz per Kumbulla ForzaRoma.info Preso Johnny lo Zingaro: si nascondeva in un ovile. Agli agenti ha detto: “La fuga è sempre per amore”

La polizia ha rintracciato e arrestato Johnny lo Zingaro, all’anagrafe Giuseppe Mastini. Mastini era latitante dal 6 settembre, quando era scappato durante un permesso premio da Bancali, il penitenzia ...

Euro, è corsa ai 209 miliardi Ue: Conte deve cadere per sprecare meglio

È la solita corsa al malloppo a cui nessuno vuole mancare: dai piccoli ai più grandi. Solo che stavolta ci sarà l’Europa a vigilare e controllare dove andranno a finire quei soldi. Al primo sgarro l’a ...

Calciomercato Roma, Kumbulla ad un passo: c’è l’accordo

La Roma è vicina all'acquisto di Kumbulla. I giallorossi hanno raggiunto l'accordo con l'Hellas Verona per acquistare il difensore. Beffate nella corsa Inter e Lazio La Roma è vicina a beffare l’Inter ...

