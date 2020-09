Rocco Casalino rinnega il passato: “Basta dire ex Gieffino, io sono molto di più” (Di martedì 15 settembre 2020) Rocco Casalino rinuncia alla rimpatriata con i concorrenti del primo Grande Fratello: è stufo di essere ricordato solo per quell’evento lontano. “Basta con il Grande Fratello, io sono il braccio destro di Conte!” A dirlo non è Rocco Casalino, ma noi. E’ un pò il riassunto delle dichiarazioni del portavoce del presidente del Consiglio nello spiegare il rifiuto alla rimpatriata organizzata dalla D’Urso per i concorrenti del primo Grande Fratello della storia. Eh sì, perché oggi l’ex Gieffino – ecco lo abbiamo chiamato così anche noi – sembra provare fastidio per quell’esperienza che di fatto lo ha mostrato al grande pubblico e lo ha certamente aiutato più di altri ad ... Leggi su chenews (Di martedì 15 settembre 2020)rinuncia alla rimpatriata con i concorrenti del primo Grande Fratello: è stufo di essere ricordato solo per quell’evento lontano. “Basta con il Grande Fratello, ioil braccio destro di Conte!” A dirlo non è, ma noi. E’ un pò il riassunto delle dichiarazioni del portavoce del presidente del Consiglio nello spiegare il rifiuto alla rimpatriata organizzata dalla D’Urso per i concorrenti del primo Grande Fratello della storia. Eh sì, perché oggi l’ex– ecco lo abbiamo chiamato così anche noi – sembra provare fastidio per quell’esperienza che di fatto lo ha mostrato al grande pubblico e lo ha certamente aiutato più di altri ad ...

