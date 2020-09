Rocco Casalino manda una lettera a Barbara d’Urso: “Lavoro per Conte ma …” (Di martedì 15 settembre 2020) Quest’anno ricorrono i vent’anni dalla prima edizione de “Il Grande fratello” quando entrarono nella casa più spiata d’Italia venti ragazzi sconosciuti che della tv non sapevano nulla perché fino a quel momento l’avevano sempre e solo guardata. Il programma fu un successo se vent’anni dopo continua ed è sempre seguitissimo. Negli anni, molte dinamiche sono cambiate anche quella di non far entrare solo sconosciuti ma anche vip che si mettono a nudo scoprendo loro stessi e facendo scoprire al pubblico, che fino a quel momento li aveva visti come inarrivabile, tutte le fragilità che qualunque essere umano ha. L’edizione di venti anni fa La prima edizione è stata festeggiata da Barbara D’Urso durante la sua trasmissione dominicale Live e si sono ritrovati tutti i partecipanti ... Leggi su baritalianews (Di martedì 15 settembre 2020) Quest’anno ricorrono i vent’anni dalla prima edizione de “Il Grande fratello” quando entrarono nella casa più spiata d’Italia venti ragazzi sconosciuti che della tv non sapevano nulla perché fino a quel momento l’avevano sempre e solo guardata. Il programma fu un successo se vent’anni dopo continua ed è sempre seguitissimo. Negli anni, molte dinamiche sono cambiate anche quella di non far entrare solo sconosciuti ma anche vip che si mettono a nudo scoprendo loro stessi e facendo scoprire al pubblico, che fino a quel momento li aveva visti come inarrivabile, tutte le fragilità che qualunque essere umano ha. L’edizione di venti anni fa La prima edizione è stata festeggiata daD’Urso durante la sua trasmissione dominicale Live e si sono ritrovati tutti i partecipanti ...

cclatwe : @fattoquotidiano @marcotravaglio @WandaMarra La wandona (a busta paga di rocco casalino 2.0) segue fedelmente l'acc… - cclatwe : @marcotravaglio Home page house organ grullino dimostra che il suo prezzolato direttore casalino 2.0 non è più sicu… - cclatwe : rocco casalino 2.0 (come sua tradizione) si sta già provvidenzialmente riposizionando visto il probabile, prossimo… - infoitcultura : La lettera di Rocco Casalino a Barbara d'Urso: 'Io sminuito perché ex gieffino' - infoitcultura : Rocco Casalino a Barbara D'Urso, la lettera sul Grande Fratello: «Io, screditato per tre mesi» -