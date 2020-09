Ritorno in Classe, Gissi: La Scuola Deve Ricevere Rispetto e Attenzione (Di martedì 15 settembre 2020) La segretaria della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, parla del nuovo anno scolastico. “Sono quasi 150.000 le cattedre ancora vacanti. La riapertura delle scuole mette in evidenza tutte le criticità più volte rappresentate. Gli orari ridotti, le lezioni a giorni alterni , le difficoltà di integrazione dei disabili, sono alcuni dei problemi“. Queste le parole della Gissi in un’intervista all’Adnkronos. “Mi spiace assistere ad una schermaglia politica che rappresenta una Scuola approssimativa che lascia i piccoli senza banchi , in ginocchio davanti alle sedioline” aggiunge. “La Scuola ogni giorno sa reinventarsi, tra mille difficoltà ed è per questo che Deve Ricevere da tutti ... Leggi su youreduaction (Di martedì 15 settembre 2020) La segretaria della Cisl, Maddalena, parla del nuovo anno scolastico. “Sono quasi 150.000 le cattedre ancora vacanti. La riapertura delle scuole mette in evidenza tutte le criticità più volte rappresentate. Gli orari ridotti, le lezioni a giorni alterni , le difficoltà di integrazione dei disabili, sono alcuni dei problemi“. Queste le parole dellain un’intervista all’Adnkronos. “Mi spiace assistere ad una schermaglia politica che rappresenta unaapprossimativa che lascia i piccoli senza banchi , in ginocchio davanti alle sedioline” aggiunge. “Laogni giorno sa reinventarsi, tra mille difficoltà ed è per questo cheda tutti ...

