Ristorazione e Covid, Helvetia ha sborsato 90 milioni (Di martedì 15 settembre 2020) Nei primi sei mesi dell'anno l'assicuratore ha registrato una perdita netta pari a 16,9 milioni di franchi Leggi su media.tio.ch (Di martedì 15 settembre 2020) Nei primi sei mesi dell'anno l'assicuratore ha registrato una perdita netta pari a 16,9di franchi

comristorazione : Le Manzane, prima vendemmia “anti-Covid” Iscriviti alle newsletter di CnR Comunicazione nella Ristorazione, per res… - MuseCOM : How the COVID-10 vaccine will impact international travel in 2021 Iscriviti alle newsletter di CnR Comunicazione ne… - BBilanShit : @paolinoincedib1 @marifcinter Ingaggi pesanti ed il Covid ha bastonato tutti: meno incassi da diritti tv, stadio, s… - NCapogreco : @AnnaCongelata6 @pdnetwork Faccio l’imprenditore nel campo della ristorazione; sono stato asfaltato non dal covid m… - Ticinonline : Crisi Covid, ne risente anche Migros: 25 tagli alla filiale Saviva #migros #ristorazione #crisi #pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Ristorazione Covid Coronavirus, l'Asp di Trapani presenta protocolli anti Covid nella ristorazione Marsala Live I prezzi al consumo a Bologna ad agosto 2020

Gli indici dei prezzi al consumo di agosto 2020 sono stati elaborati nel contesto di progressiva riduzione della gravità dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19 in Italia e di riap ...

Disco verde dal Comune: un mese in più ai tavolini nelle piazze e nelle strade di Firenze

Palazzo Vecchio prorogherà di un mese il piano tavolini. Federico Gianassi, assessore allo Sviluppo economico, oggi in giunta proporrà di far slittare fino al 31 ottobre — così come prevede il decreto ...

Coronavirus in Inghilterra, da oggi scatta la “regola del sei”

Oggi in Inghilterra è il giorno della “Rule of six”, della “regola del sei”. Che cosa significa? A causa del forte aumento di contagi da coronavirus negli ultimi giorni (costantemente sopra i 3000, qu ...

Gli indici dei prezzi al consumo di agosto 2020 sono stati elaborati nel contesto di progressiva riduzione della gravità dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19 in Italia e di riap ...Palazzo Vecchio prorogherà di un mese il piano tavolini. Federico Gianassi, assessore allo Sviluppo economico, oggi in giunta proporrà di far slittare fino al 31 ottobre — così come prevede il decreto ...Oggi in Inghilterra è il giorno della “Rule of six”, della “regola del sei”. Che cosa significa? A causa del forte aumento di contagi da coronavirus negli ultimi giorni (costantemente sopra i 3000, qu ...