Ristorazione e Covid, Helvetia ha sborsato 90 milioni (Di martedì 15 settembre 2020) Nei primi sei mesi dell'anno l'assicuratore ha registrato una perdita netta pari a 16,9 milioni di franchi Leggi su media.tio.ch (Di martedì 15 settembre 2020) Nei primi sei mesi dell'anno l'assicuratore ha registrato una perdita netta pari a 16,9di franchi

SAN GALLO - Helvetia ritiene di aver pagato il grosso delle prestazioni per i danni epidemici ai suoi clienti nella ristorazione durante i primi sei mesi dell'anno, perlomeno in Svizzera. Dopo aver sb ...

Disco verde dal Comune: un mese in più ai tavolini nelle piazze e nelle strade di Firenze

Il provvedimento aveva riscosso grande successo con oltre mille concessioni rilasciate perché si integrava perfettamente con le regole di distanziamento anti Covid». La proroga, come riporta l ...

Coronavirus in Inghilterra, da oggi scatta la “regola del sei”

Oggi in Inghilterra è il giorno della “Rule of six”, della “regola del sei”. Che cosa significa? A causa del forte aumento di contagi da coronavirus negli ultimi giorni (costantemente sopra i 3000, qu ...

