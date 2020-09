"Ripartenza scuola, il bilancio è buono". La Azzolina oltre il ridicolo, Salvini la massacra a tempo record (Di martedì 15 settembre 2020) Roba da non credere: per Lucia Azzolina è andato tutto bene. Si parla della ripresa delle lezioni a scuola di ieri, lunedì 14 settembre, che ha sollevato polemiche ad ogni latitudine tra bimbi inginocchiati, professori assenti e banchi che non sono mai arrivati. Eppure, come sempre, l'improbabile ministro M5s si auto-promuove. "Non era assolutamente facile la riapertura scolastica che tanto ci ha emozionato: il bilancio è buono, rispetto a una Ripartenza che non era per niente scontata". Già, l'Azzolina si spinge a dire che "il bilancio è buono". Dunque, come ha già fatto più volte nelle ultime settimane, punta il dito contro i predecessori: "Ereditiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Roba da non credere: per Lucia; andato tutto bene. Si parla della ripresa delle lezioni adi ieri, lunedì 14 settembre, che ha sollevato polemiche ad ogni latitudine tra bimbi inginocchiati, professori assenti e banchi che non sono mai arrivati. Eppure, come sempre, l'improbabile ministro M5s si auto-promuove. "Non era assolutamente facile la riapertura scolastica che tanto ci ha emozionato: il, rispetto a unache non era per niente scontata". Già, l'si spinge a dire che "il". Dunque, come ha già fatto più volte nelle ultime settimane, punta il dito contro i predecessori: "Ereditiamo ...

