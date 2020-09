Riparte la Bundesliga | con i tifosi sugli spalti | negli stadi tedeschi ammessa fino al 20% della capienza | un “test” di sei settimane

(Di martedì 15 settembre 2020) Tornano ideglidi calcio. Nonostante l’incertezza sull’andamento dei contagi da coronavirus, i 16 Stati federali hanno infatti concordato con il governo di Berlino delle nuove regole per fare in modo che i giocatori non siano soli in campo.tornano quindi i loro supporter, seppure ridotti: potrà essere utilizzata solo il 20%degli. Si partirà da venerdì, con la sfida tra il Bayern Monaco e lo Schalke 04. Ma saranno in pratica seidi test: poi, a fine ottobre, dati epidemiologici alla mano si valuterà la situazione. “Dovrebbe essere una specie di esperimento, un inizio in ...

