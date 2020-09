Riforma pensioni 2020 ultime, esclusiva a Ghiselli: i temi al tavolo tra Governo-sindacati (Di martedì 15 settembre 2020) Le ultime novità sulla Riforma delle pensioni riguardano la ripresa dei tavoli di confronto tra Governo e sindacati, il primo incontro sarà domani 16 settembre a cui seguirà quello del 25 settembre. Tanti lettori ci scrivono per sapere quali saranno le proposte che Cgil, Cisl e Uil presenteranno al Governo relativamente al capitolo previdenziale. Si potrà ancora sperare in quota 41? Nella proroga di Opzione donna o dell’Ape sociale? Cosa sostituirà quota 100? Tantissimi i dubbi dei lavoratori che restano in attesa di comprendere quale potrebbe essere la loro sorte previdenziale. Per questa ragione abbiamo deciso di confrontarci, in questa intervista in esclusiva, con Roberto Ghiselli, segretario confederale della ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 15 settembre 2020) Lenovità sulladelleriguardano la ripresa dei tavoli di confronto tra, il primo incontro sarà domani 16 settembre a cui seguirà quello del 25 settembre. Tanti lettori ci scrivono per sapere quali saranno le proposte che Cgil, Cisl e Uil presenteranno alrelativamente al capitolo previdenziale. Si potrà ancora sperare in quota 41? Nella proroga di Opzione donna o dell’Ape sociale? Cosa sostituirà quota 100? Tantissimi i dubbi dei lavoratori che restano in attesa di comprendere quale potrebbe essere la loro sorte previdenziale. Per questa ragione abbiamo deciso di confrontarci, in questa intervista in, con Roberto, segretario confederale della ...

