Rientro a scuola: le foto e le emozioni dei genitori Vip (Di martedì 15 settembre 2020) Anche i genitori Vip hanno voluto immortalare sui social il ritorno a scuola dei loro figli: dalla Foglietta a Carlo Conti, le loro emozioni Ricorderemo il 14 Settembre 2020 come una data storica, quella in cui la scuola italiana ha finalmente aperto le porte dopo sei mesi di chiusura e di sospensione delle attività in presenza imposte dal lockdown. emozioni diverse e spesso contrastanti hanno animato i genitori, e non fanno eccezione neppure i nostri beneamati Vip che su Instagram hanno immortalato i figli, zaino in spalla, pronti ad intraprendere una nuova avventura, forse la più importante della loro vita, quella in cui dimostreranno ancora una volta il loro grande spirito di adattamento, tra nuove regole (il lavaggio frequente delle mani, il distanziamento sociale) e ...

