Rientro a scuola | i primi casi di insegnanti e alunni positivi | dai 115 studenti in isolamento a Monfalcone alla scuola materna di Ferrara

A Ferrara 14 bambini aspettano il tampone. A Monfalcone, cinque classi in isolamento per un docente positivo. A Gorizia, lo screening sui docenti ha permesso di individuare un caso di positività: 50 persone in quarantena in attesa del test. Per non parlare di Massa, dove una classe è dovuta tornare a casa poche ore dopo la prima campanella. La scuola è ripartita solo da un giorno ma, da Nord a Sud, ci sono già i primi casi di classi messe in isolamento per essere entrate in contatto con un positivo. I primi casi si erano registrati all'inizio di settembre, nelle scuole private o durante i corsi di recupero, ma con la piena ripresa delle attività le segnalazioni ...

«Abbiamo tutto: gel, mascherina, quaderni, borraccia tutto con l’etichetta». Diego e Tommaso, due alunni dell’elementare Torrigiani aspettano il loro turno per entrare in classe. «Siamo emozionati, do ...

Il D-Day della scuola veneta è filato liscio, tutto sommato. Lo spettro, però, è la lunga fila di mamme con bambini registrata lunedì mattina al reparto di Malattie infettive di Padova. Tutti in coda, ...

Brutta ripartenza per una scuola elementare di Caniparola, frazione del comune Fosdinovo in provincia di Massa Carrara. A pochi minuti dall'inzio delle lezioni, infatti, una intera classe dell'istitut ...

