Repubblica: De Laurentiis insiste a chiedere 80 milioni per Koulibaly (e paralizza il mercato del Napoli) (Di martedì 15 settembre 2020) Lo stallo nella cessione di Kalidou Koulibaly paralizza il mercato del Napoli, scrive Repubblica Napoli. Il club paga lo scotto della mancata qualificazione in Champions e della chiusura dello stadio ed è costretto a vendere prima di comprare. Ma non basta aver venduto Allan all’Everton, bisognerebbe vendere anche il difensore senegalese, il cui ingaggio da 7 milioni a stagione è un peso difficile da sostenere in questo momento. L’operazione, tuttavia, è complicata. “Il braccio di ferro con il City non promette niente di buono. Il club inglese ha infatti rotto gli indugi, continua a rifiutarsi di trattare direttamente con De Laurentiis (irremovibile sulla sua richiesta di 80 milioni) e si è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) Lo stallo nella cessione di Kalidouildel, scrive. Il club paga lo scotto della mancata qualificazione in Champions e della chiusura dello stadio ed è costretto a vendere prima di comprare. Ma non basta aver venduto Allan all’Everton, bisognerebbe vendere anche il difensore senegalese, il cui ingaggio da 7a stagione è un peso difficile da sostenere in questo momento. L’operazione, tuttavia, è complicata. “Il braccio di ferro con il City non promette niente di buono. Il club inglese ha infatti rotto gli indugi, continua a rifiutarsi di trattare direttamente con De(irremovibile sulla sua richiesta di 80) e si è ...

repubblica : Serie A, De Laurentiis positivo al Covid. In assemblea di Lega con sintomi, era in attesa esito tampone [di FRANCO… - napolista : Repubblica: De Laurentiis insiste a chiedere 80 milioni per Koulibaly (e paralizza il mercato del Napoli) Il bracci… - TerryEmpyre : RT @ilgiornale: Il Codacons ha deciso di 'denunciare' Aurelio De Laurentiis presso la Procura della Repubblica di Milano con l'accusa di po… - CarpaneseSilva1 : RT @ilgiornale: Il Codacons ha deciso di 'denunciare' Aurelio De Laurentiis presso la Procura della Repubblica di Milano con l'accusa di po… - kalyaMail : RT @ilgiornale: Il Codacons ha deciso di 'denunciare' Aurelio De Laurentiis presso la Procura della Repubblica di Milano con l'accusa di po… -