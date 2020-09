Regione Campania | De Luca annuncia | “Il 24 settembre ricomincia la scuola”

Leggi su dailynews24

(Di martedì 15 settembre 2020) Nellatiene banco l’apertura delle scuole. Il Presidente Vincenzo De, infatti, nei giorni scorsi aveva rivelato di un nuovo slittamento dell’inizio dell’anno scolastico 2020/21, già rinviato al 24. Il governatore campano aveva lanciato il suo messaggio. “Apertura scuole? Oggi no. Il 24non so. Non sappiamo quanti banchi siano arrivati ad oggi, né quanti … L'articolo, De: “Il 24la scuola”