Regionali 2020, PER: Forte rischio astensionismo, ultimo appello dei candidati sia per il voto (Di martedì 15 settembre 2020) “A conclusione della campagna elettorale, a nome della rete politica ‘PER le Persone e la Comunità’, chiediamo ai candidati di rivolgere la loro attenzione al grave rischio di un Forte astensionismo. Le legittime paure legate al Covid-19 si sono unite a una campagna elettorale dimezzata nei tempi e nelle forme, caratterizzata da eccessi polemici che stonano con le preoccupazioni sociali ed economiche dei nostri concittadini. Rischiamo un crollo della partecipazione, che vuol dire anche crollo della fiducia nella democrazia. Le ultime parole di chi si candida a governatore e al Consiglio regionale siano un invito al voto”. Lo affermano i coordinatori di PER Gianluca Guida, Giuseppe Irace, Toni Nocchetti, Nicola Campanile. “PER — proseguono i quattro coordinatori ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 settembre 2020) “A conclusione della campagna elettorale, a nome della rete politica ‘PER le Persone e la Comunità’, chiediamo aidi rivolgere la loro attenzione al gravedi un. Le legittime paure legate al Covid-19 si sono unite a una campagna elettorale dimezzata nei tempi e nelle forme, caratterizzata da eccessi polemici che stonano con le preoccupazioni sociali ed economiche dei nostri concittadini. Rischiamo un crollo della partecipazione, che vuol dire anche crollo della fiducia nella democrazia. Le ultime parole di chi si candida a governatore e al Consiglio regionale siano un invito al”. Lo affermano i coordinatori di PER Gianluca Guida, Giuseppe Irace, Toni Nocchetti, Nicola Campanile. “PER — proseguono i quattro coordinatori ...

