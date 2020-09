Referendum sul taglio dei parlamentari, come voteranno i Vip? (Di martedì 15 settembre 2020) Da Roberto Saviano e Sandro Veronesi, che voteranno per il NO al Referendum, a Massimo Giletti e Giovanni Floris, che invece opteranno per il sì. Sono tanti i personaggi famosi che si sono esposti pubblicamente in vista del voto. Uno dei giorni più attesi dalla scena politica italiana sta finalmente per arrivare. Domenica e lunedì … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 settembre 2020) Da Roberto Saviano e Sandro Veronesi, cheper il NO al, a Massimo Giletti e Giovanni Floris, che invece opteranno per il sì. Sono tanti i personaggi famosi che si sono esposti pubblicamente in vista del voto. Uno dei giorni più attesi dalla scena politica italiana sta finalmente per arrivare. Domenica e lunedì … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

simonebaldelli : Zingaretti dice che questo #referendum sul #TaglioDeiParlamentari ce lo saremmo potuto evitare. Di Maio spara a zer… - lucianonobili : Mentre fanno campagna per il “taglio delle poltrone”, che non risolve - anzi aggrava - i problemi del nostro sistem… - simonebaldelli : Se al #Referendum sul #tagliodeiparlamentari vincesse il No @luigidimaio pensa di rimanere a fare il ministro degli… - MrMazzocca : @ferrarailgrasso sembra sostenere: 1) il SI è un primo passo verso altre riforme (una sua speranza, non un effetto… - ienapriski : RT @GarauSilvana: Ci hanno fatto votare un referendum sul finanziamento pubblico ai partiti e lo hanno disatteso,gli hanno cambiato nome e… -