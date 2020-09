Referendum, la crisi della sinistra non si può ridurre ai singoli: ha ragioni profonde (Di martedì 15 settembre 2020) In una recente intervista al quotidiano Il Riformista, l’On. Fausto Bertinotti ha sostenuto che il Referendum sulla riduzione del numero dei Parlamentari è collegato al rifiuto della casta e alla crisi della democrazia e delle sue istituzioni, in particolare alla crisi della sinistra. Bertinotti è certamente un osservatore attento e qualificato, ma la sua analisi è monca: certamente sono in crisi la democrazia rappresentativa e la sinistra, ma perché? Dove abbiamo sbagliato? Una crisi grave come l’attuale non si può ridurre ad una disamina di reali o presunte malefatte di singole persone, per quanto investite di ruoli di potere: deve avere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) In una recente intervista al quotidiano Il Riformista, l’On. Fausto Bertinotti ha sostenuto che ilsulla riduzione del numero dei Parlamentari è collegato al rifiutocasta e allademocrazia e delle sue istituzioni, in particolare alla. Bertinotti è certamente un osservatore attento e qualificato, ma la sua analisi è monca: certamente sono inla democrazia rappresentativa e la, ma perché? Dove abbiamo sbagliato? Unagrave come l’attuale non si puòad una disamina di reali o presunte malefatte di singole persone, per quanto investite di ruoli di potere: deve avere ...

