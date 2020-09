Referendum, la campagna bifronte della destra: sì ma anche no. Votò per il taglio e ora fa campagna solo per far cadere il governo (Di martedì 15 settembre 2020) In Aula pigiarono compatti per il sì, ora in tanti alle urne faranno la croce sul no. Un pezzo influente e di peso della Lega ha deciso di fare campagna elettorale e di votare contro il taglio dei parlamentari. Apparentemente in aperto disaccordo rispetto alla linea ufficiale del partito, ma allo stesso Matteo Salvini giocare su due tavoli può fare molto comodo: “La Lega vota sì. Ma noi non siamo una caserma e se qualcuno vuole votare in modo diverso lo faccia“, ha ripetuto più volte il segretario. Che da una parte si appella alla “coerenza” per giustificare il sì, dall’altra sa che convincere gli elettori a dare una spallata al governo, con le Regionali ma anche con un ribaltone del no al Referendum, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) In Aula pigiarono compatti per il sì, ora in tanti alle urne faranno la croce sul no. Un pezzo influente e di pesoLega ha deciso di fareelettorale e di votare contro ildei parlamentari. Apparentemente in aperto disaccordo rispetto alla linea ufficiale del partito, ma allo stesso Matteo Salvini giocare su due tavoli può fare molto comodo: “La Lega vota sì. Ma noi non siamo una caserma e se qualcuno vuole votare in modo diverso lo faccia“, ha ripetuto più volte il segretario. Che da una parte si appella alla “coerenza” per giustificare il sì, dall’altra sa che convincere gli elettori a dare una spallata al, con le Regionali macon un ribaltone del no al, ...

