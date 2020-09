Referendum, il Movimento 5 Stelle sponsorizza la propaganda di Salvini, Meloni e Letta? Lo dice Facebook (Di martedì 15 settembre 2020) Una pagina Facebook chiamata IoVotoSi condivide diversi contenuti a favore del «sì» al Referendum costituzionale. Tra i post e le immagini di propaganda pubblicate e sponsorizzate al suo interno troviamo quelle di Matteo Salvini, Giorgia Meloni ed Enrico Letta, ma ciò che risulta curioso è che a pagare sia il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Come verificarlo? Semplice! Facebook fornisce uno strumento che garantisce ai cittadini di potersi informare sulle spese relative alle inserzioni politiche effettuate sulla propria piattaforma: la Libreria inserzioni. Una pagina creata il 9 settembre 2020 e seguita da appena 84 utenti, ma non importa: ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020) Una paginachiamata IoVotoSi condivide diversi contenuti a favore del «sì» alcostituzionale. Tra i post e le immagini dipubblicate ete al suo interno troviamo quelle di Matteo, Giorgiaed Enrico, ma ciò che risulta curioso è che a pagare sia il gruppo parlamentare delalla Camera dei Deputati. Come verificarlo? Semplice!fornisce uno strumento che garantisce ai cittadini di potersi informare sulle spese relative alle inserzioni politiche effettuate sulla propria piattaforma: la Libreria inserzioni. Una pagina creata il 9 settembre 2020 e seguita da appena 84 utenti, ma non importa: ...

