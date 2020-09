Referendum | Di Maio | “Taglio parlamentari è rivincita cittadini sulla politica” VIDEO

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – “Ilcostituzionale è molto importante, e lo voglio dire aiitaliani: noi stiamo affrontando un momento di grande difficoltà: le famiglie fanno sacrifici, le imprese fanno sacrifici, anche i politici devono fare sacrifici“. Lo ha detto il Ministro degli Esteri Luigi Dia Caserta, in piazza Primo Maggio nella frazione San Benedetto, dove ha fatto tappa nel corso del suo tour in Campania. Con lui la candidata alla Regione Valeria Ciarambino e iCinque Stelle del Casertano. Diè venuto per sostenere le ragione del sì al, che se dovesse passare, taglierà 345(230 deputati e 115 senatori). “Il taglio dei ...

simonebaldelli : Zingaretti dice che questo #referendum sul #TaglioDeiParlamentari ce lo saremmo potuto evitare. Di Maio spara a zer… - Adnkronos : #Referendum, Di Maio: 'Se vince il Sì tagliamo anche stipendi ai politici' - Open_gol : Saviano attacca Zingaretti: «Mostra determinazione solo sulle cazz***. Del Pd non se ne può più». Poi definisce Di… - Alea88 : RT @Pupi18054216: Incredibile Di Maio al tg1: siccome la Sardegna ha una squlibrio di rappresentanza rispetto alla Basilicata, il sì al ref… - Maria09617150 : RT @IoNonVotoM5S: Di Maio sa che ormai #Referendum riguarda lui e Governo che galleggia su economia e gestione fondi Ue. Ecco perché concen… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Maio

Il 21 settembre – sulla base dei risultati del referendum nazionale e delle elezioni regionali al nord, al centro e al sud d’Italia – ci sarà un bilancio dell’alleanza giallo-rossa e nel Pd Stefano Bo ...Sarà stata la frenesia delle ultime battute di campagna elettorale, forse la paura per un recupero del No in grado di macchiare il trionfo che tutti si aspettavano, magari una "ritorsione" per la manc ...Una sconfitta del Pd alle regionali potrebbe aprire scenari nuovi per l'esecutivo. Ma il segretario non sembra raccogliere le sollecitazioni che vengono da dentro e fuori il partito ...