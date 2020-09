Reddito di cittadinanza, in agosto i nuclei beneficiari salgono a 1,16 milioni: su del 25% (Di martedì 15 settembre 2020) Nel mese di agosto, mentre chi poteva permetterselo partiva per le ferie post lockdown, le famiglie beneficiarie di Reddito e pensione di cittadinanza sono salite a 1,3 milioni: +23% rispetto a gennaio. Secondo i dati aggiornati dell’Inps, le singole persone coinvolte sono aumentate del 20% passando da 2,562 milioni di gennaio a 3,081 milioni ad agosto. Di questi, oltre 2 milioni sono residenti a Sud e nelle isole, circa 633mila al Nord e 422mila al Centro. Per il solo Reddito, l’incremento dei nuclei che lo ricevono è stato del 25% rispetto a gennaio, con il totale salito a 1,16 milioni, e le singole persone coinvolte sono cresciute del 21%, a 2,9 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Nel mese di, mentre chi poteva permetterselo partiva per le ferie post lockdown, le famigliee die pensione disono salite a 1,3: +23% rispetto a gennaio. Secondo i dati aggiornati dell’Inps, le singole persone coinvolte sono aumentate del 20% passando da 2,562di gennaio a 3,081ad. Di questi, oltre 2sono residenti a Sud e nelle isole, circa 633mila al Nord e 422mila al Centro. Per il solo, l’incremento deiche lo ricevono è stato del 25% rispetto a gennaio, con il totale salito a 1,16, e le singole persone coinvolte sono cresciute del 21%, a 2,9 ...

