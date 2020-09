Recovery Fund, il conto si triplica Dai ministri piani per 700 miliardi (Di martedì 15 settembre 2020) Un assalto alla diligenza 4.0 che triplica la spesa totale: invece che dei 207 miliardi messi a disposizione dall’Europa con il Recovery Fund servirebbero quasi 700 miliardi. È questo il quadro, scrive oggi Repubblica, con il quale si dovranno confrontare il ministero del Tesoro e Palazzo Chigi quando, dopo le elezioni, dovranno cominciare a fare una sintesi delle oltre 500 proposte in vista delle scadenze imposte dal Bruxelles per l’erogazione dei fondi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 15 settembre 2020) Un assalto alla diligenza 4.0 chela spesa totale: invece che dei 207messi a disposizione dall’Europa con ilservirebbero quasi 700. È questo il quadro, scrive oggi Repubblica, con il quale si dovranno confrontare il ministero del Tesoro e Palazzo Chigi quando, dopo le elezioni, dovranno cominciare a fare una sintesi delle oltre 500 proposte in vista delle scadenze imposte dal Bruxelles per l’erogazione dei fondi. Segui su affaritaliani.it

matteorenzi : La scelta è aperta: o vince la Toscana regione globale, aperta a turisti ed export o vince la Toscana sovranista, c… - fattoquotidiano : Recovery Fund, Di Maio su La7: “Tanti malintenzionati vogliono mettere mani su questo bottino sperando che cada gov… - ilriformista : #DiMaio installa la domotica alla Farnesina: 13 milioni del #RecoveryFund per il ministero degli Esteri @ItalyMFA… - fbordo : #RecoveryFund: @giuslit spiega perché #Gualtieri sogna. I “sussidi” non si possono usare “ad libitum”, facilmente s… - ReRebaudengo : #RecoveryFund dovrà accelerare transizione sostenibile. Risorse da sole non bastano serve coerenza tra parole e fat… -