Rapiscono due bambini: portati nel villaggio rom per ricattare il padre (Di martedì 15 settembre 2020) Valentina Dardari Le accuse sono di sequestro di persona, minacce, estorsione. Il gip adesso deciderà se convalidare l'arresto Due bambini di 10 e 15 anni sono stati rapiti davanti agli occhi del loro padre e portati in un villaggio rom. Dietro il rapimento ci sarebbe una vendetta per dei mobili non ancora consegnati. I tre presunti aggressori sono stati arrestati e i bimbi riportati ai propri genitori, dopo aver avuto un colloquio con alcuni psicologi. I tre fermati, Daniele e Francesco Bevilaqua di etnia rom, e Laura Spampinato, sono stati interrogati fino a tarda serata dal Procuratore capo Mario Spagnuolo e dal sostituto Giuseppe Visconti. Subito dopo sono stati rinchiusi in carcere con l'accusa di sequestro di persona, minacce, estorsione. Il gip dovrà adesso decidere ...

