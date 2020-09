Questa foto (estrema) prima del forfait: Elisabetta Gregoraci, lo strano scatto che alimenta il mistero | Guarda (Di martedì 15 settembre 2020) La notizia è piovuta nella serata di lunedì 14 settembre, nel corso della diretta della prima puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5: Elisabetta Gregoraci, la protagonista più attesa al reality condotto da Alfonso Signorini, non entra nella casa. Probabilmente, ingresso soltanto rimandato. Secondo TvBlog, dietro la decisione ci sarebbero dei gravi problemi familiari. Qualcosa di improvviso, un fulmine a ciel sereno. E lo conferma anche quanto postato dalla stessa Gregoraci poche ore prima, sul suo profilo Instagram, doveva aveva postato Questa immagine, pazzesca, che potete vedere qui sotto: un costume molto provocante, sorrisone e tacco a spillo verde pisello. In calce alla foto, la Gregoraci scriveva: Ciao ragazzi, si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) La notizia è piovuta nella serata di lunedì 14 settembre, nel corso della diretta dellapuntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5:, la protagonista più attesa al reality condotto da Alfonso Signorini, non entra nella casa. Probabilmente, ingresso soltanto rimandato. Secondo TvBlog, dietro la decisione ci sarebbero dei gravi problemi familiari. Qualcosa di improvviso, un fulmine a ciel sereno. E lo conferma anche quanto postato dalla stessapoche ore, sul suo profilo Instagram, doveva aveva postatoimmagine, pazzesca, che potete vedere qui sotto: un costume molto provocante, sorrisone e tacco a spillo verde pisello. In calce alla, lascriveva: Ciao ragazzi, si ...

