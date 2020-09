Quel teatrino sboccato e allegro che ammaliò una nazione da 60 milioni di ct | il Processo di Biscardi compie 40 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 settembre 2020) Maurizio Mosca si alza di scatto. Poi cammina nervoso fino al centro dello studio, si piega verso sinistra, porta le mani sopra la testa come una ballerina di danza classica. Perché Pasquale Squitieri lo ha appena insultato in diretta. E lui non ha nessuna intenzione di lasciar correre. “No, io voglio una precisazione – urla mentre il primo piano della telecamera gli ingigantisce il volto – Lui mi ha detto, anche simpaticamente, leghista di merda. Io ho rispetto per tutti. Però giuro che non sono leghista. E tanto meno di merda“. È il tripudio. Qualcuno fra il pubblico fischia, altri si mettono a ridere, tutti battono le mani. Subito sotto il maxi schermo il conduttore usa tutto il fiato che ha in corpo per sottolineare il momento con un paio di “Bravo!”. È una delle scene più grottesche della televisione italiana. ...