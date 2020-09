Quattro chirurghi appena assunti donano strumenti musicali ai ragazzi autistici di Qualiano

(Di martedì 15 settembre 2020) Sono stati consegnati presso il centro Blunauti dii regali chegiovanihanno acquistato grazie alle donazioni ricevute per la propria festa di assunzione nel reparto di Chirurgia del Santa Maria delle Grazie lo scorso gennaio., tablet e comunicatori vocali, per un valore complessivo di circa 4000 euro, permetteranno agli adolescenti affetti da autismo assistiti direttamente dall’Azienda, di poter vivere l’esperienza dei laboratori. Alla giornata hanno preso parte iautori della donazione (Francesco Esposito, Antonio Sciuto, Claudio Mauriello, Nicola Castaldo), il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Antonio d’Amore, il direttore dell’Unità di Neuropsichiatria ...

Ultime Notizie dalla rete : Quattro chirurghi

Fanpage.it

Sono stati consegnati presso il centro BlunAuti di Qualiano i regali che quattro giovani chirurghi hanno acquistato grazie alle donazioni ricevute per la propria festa di assunzione nel reparto di Chi ...Secondo la scienza avere un cane allunga le aspettative di vita. La conferma arriva dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri. Gli esperti hanno preso in esame numer ...Il grave infortunio di Nicolò Zaniolo, ha nuovamente sconvolto i tifosi e posto in primo piano le problematiche legate alla condizione fisica dei giocatori e ai metodi di recupero di coloro che hanno ...