Quale ruolo per gli Usa nel mondo? Il dilemma degli americani che riguarda tutti noi (Di martedì 15 settembre 2020) Tra meno di 50 giorni, gli elettori americani decideranno se rinnovare per altri 4 anni la spinta centripeta dell’America First oppure se eleggere un uomo che promette di rilanciare il ruolo degli Usa nell’ordine internazionale. Un bivio che non tocca solo gli States, ma riguarda tutto il mondo, considerando che l’America ha ancora la più grande economia, il più potente esercito e la più profonda rete di alleanze del globo. Eventi transnazionali come la pandemia e il cambiamento climatico ci pongono continuamente di fronte all’evidenza dell’interconnessione di tutte le cose, una realtà che pone sfide nuove alla politica e alla società. E’ forse questa la chiave più interessante per leggere i dati dell’ultimo sondaggio ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) Tra meno di 50 giorni, gli elettoridecideranno se rinnovare per altri 4 anni la spinta centripeta dell’America First oppure se eleggere un uomo che promette di rilanciare ilUsa nell’ordine internazionale. Un bivio che non tocca solo gli States, matutto il, considerando che l’America ha ancora la più grande economia, il più potente esercito e la più profonda rete di alleanze del globo. Eventi transnazionali come la pandemia e il cambiamento climatico ci pongono continuamente di fronte all’evidenza dell’interconnessione di tutte le cose, una realtà che pone sfide nuove alla politica e alla società. E’ forse questa la chiave più interessante per leggere i dati dell’ultimo sondaggio ...

PietroSalvatori : RT @GiuliaBelard: Quale ruolo per gli #Usa nel mondo? Il dilemma degli americani che riguarda tutti noi (di G. Belardelli) #USA2020 https:/… - HuffPostItalia : Quale ruolo per gli Usa nel mondo? Il dilemma degli americani che riguarda tutti noi - GiuliaBelard : Quale ruolo per gli #Usa nel mondo? Il dilemma degli americani che riguarda tutti noi (di G. Belardelli) #USA2020 - OedipusSphynx : @SMaurizi O semplicemente abbiamo bisogno di giornalisti che da noi, a parte lei, sembrano latitare o avere idee mo… - federichissima : Grazie a Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà per aver riproposto il mio articolo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Quale ruolo Quale ruolo per l’energia marina nella transizione europea verso un futuro sostenibile LifeGate Scuola, allarme in Campania: 22mila alunni senz'aula, cercansi banchi e sedie

«Il 24 la scuola ricomincia». Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rassicura tutti: la campanella suonerà il 24 settembre come approvato nell'ordinanza della settimana scorsa, sebbene ...

Dl rilancio: consulenti lavoro, ecco nostro ruolo su Superbonus 110%

Roma, 15 set. (Labitalia) - Gli articoli 119, 120 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge n. 77/2020, individuano i consulenti del lavoro, insieme ad altri esperti dell'area ...

BRINDISI.CARMELO GRASSI: «TURISMO, AIUTIAMO LA STORIA A CREARE RICCHEZZA»

Il progetto è ambizioso ed entusiasmante. Aprire e ampliare canali di condivisione per valorizzare le potenzialità del comparto turistico-culturale nella provincia brindisina, grazie al fondamentale i ...

«Il 24 la scuola ricomincia». Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rassicura tutti: la campanella suonerà il 24 settembre come approvato nell'ordinanza della settimana scorsa, sebbene ...Roma, 15 set. (Labitalia) - Gli articoli 119, 120 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge n. 77/2020, individuano i consulenti del lavoro, insieme ad altri esperti dell'area ...Il progetto è ambizioso ed entusiasmante. Aprire e ampliare canali di condivisione per valorizzare le potenzialità del comparto turistico-culturale nella provincia brindisina, grazie al fondamentale i ...