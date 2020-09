Putin ha deciso che la Russia aiuterà la Bielorussia del dittatore Lukashenko (Di martedì 15 settembre 2020) (foto: Mikhail Svetlov/Getty Images)Per il suo primo viaggio ufficiale fuori dal paese dopo un mese di proteste, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha scelto la Russia per poter incontrare il 14 settembre a Sochi il suo omologo Vladimir Putin. Un lungo colloquio durato oltre quattro ore – definito da un portavoce del Cremlino “costruttivo, lungo e sostanziale nei contenuti” – in cui si è discusso prevalentemente della situazione in BieloRussia. La visita si è conclusa con la promessa di Putin di concedere a Lukashenko un prestito dal valore di 1,5 miliardi di dollari per rilanciare e sanare l’economia del paese. Si è discusso anche della proposta di riforma costituzionale in BieloRussia ... Leggi su wired (Di martedì 15 settembre 2020) (foto: Mikhail Svetlov/Getty Images)Per il suo primo viaggio ufficiale fuori dal paese dopo un mese di proteste, il presidente bielorusso Alexanderha scelto laper poter incontrare il 14 settembre a Sochi il suo omologo Vladimir. Un lungo colloquio durato oltre quattro ore – definito da un portavoce del Cremlino “costruttivo, lungo e sostanziale nei contenuti” – in cui si è discusso prevalentemente della situazione in Bielo. La visita si è conclusa con la promessa didi concedere aun prestito dal valore di 1,5 miliardi di dollari per rilanciare e sanare l’economia del paese. Si è discusso anche della proposta di riforma costituzionale in Bielo...

