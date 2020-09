PS5 avrebbe tagliato la produzione di 4 milioni di unità (Di martedì 15 settembre 2020) Sony ha riscontrato problemi di produzione con il SoC (system on chip) personalizzato di PlayStation 5, essenzialmente il cervello di ogni console. Secondo un report di Bloomberg, il 50% dei SoC non sono utilizzabili.Di conseguenza, Sony avrebbe ora ridotto le sue previsioni di produzione di 4 milioni di unità. Il nuovo obiettivo è ora sceso a 11 milioni di unità (da 15 milioni) da produrre entro la fine di marzo 2021 (fine dell'anno fiscale). Potreste ricordare che Sony aveva aumentato la sua capacità di produzione di PS5 solo lo scorso luglio, in previsione della prevista elevata domanda di PS5 per queste festività natalizie e in previsione del primo trimestre del prossimo anno.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 settembre 2020) Sony ha riscontrato problemi dicon il SoC (system on chip) personalizzato di PlayStation 5, essenzialmente il cervello di ogni console. Secondo un report di Bloomberg, il 50% dei SoC non sono utilizzabili.Di conseguenza, Sonyora ridotto le sue previsioni didi 4di unità. Il nuovo obiettivo è ora sceso a 11di unità (da 15) da produrre entro la fine di marzo 2021 (fine dell'anno fiscale). Potreste ricordare che Sony aveva aumentato la sua capacità didi PS5 solo lo scorso luglio, in previsione della prevista elevata domanda di PS5 per queste festività natalizie e in previsione del primo trimestre del prossimo anno.Leggi altro...

