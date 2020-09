Primo giorno di scuola, il messaggio ironico di Paolo Hendel: “In classe non c’era il crocifisso. Al suo posto questo messaggio…” (Di martedì 15 settembre 2020) “14 settembre 2020, Primo giorno di scuola. Gli alunni entrano in classe e non c’era il crocifisso. Al suo posto questo messaggio: mancano i banchi, c’è troppo assembramento e non vengono sempre rispettate le distanze, io non ce lo mando il mio figliolo a scuola, firmato il Padreterno”. questo i messaggio (ironico) di Paolo Hendel per il Primo giorno di scuola. L'articolo Primo giorno di scuola, il messaggio ironico di Paolo Hendel: “In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) “14 settembre 2020,di. Gli alunni entrano ine non c’era il. Al suo: mancano i banchi, c’è troppo assembramento e non vengono sempre rispettate le distanze, io non ce lo mando il mio figliolo a, firmato il Padreterno”.) diper ildi. L'articolodi, ildi: “In ...

mengonimarco : Mamma dice: 'guarda ho ritrovato questi disegni, eri bravo da piccolo!!!' Ma in che senso 'da piccolo'?? hahahah Bu… - SkyTG24 : Genova, primo giorno di Scuola senza banchi: bambini costretti a studiare in ginocchio - virginiaraggi : Oggi primo giorno di scuola per studenti, insegnanti e personale scolastico. Momento sempre emozionante, che quest’… - La7tv : #omnibus Elisa, mamma di Brando che ieri non era riuscito ad andare a #scuola per mancanza dell'insegnante di soste… - fontanabuona : Primo giorno di scuola a Rapallo, il Comune prepara un questionario per i genitori -