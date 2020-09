Primo giorno di scuola, i figli dei vip tornano sui banchi tra distanziamenti e mascherine (Di martedì 15 settembre 2020) Il Primo giorno di scuola dei figli delle star dopo la pandemia sfoglia la gallery Distanziamento sociale. mascherine. Gel disinfettante. Da marzo queste parole ci rimbalzano nella testa e anche i piccoli di casa hanno dovuto, loro malgrado, farci l’abitudine. Ieri, 14 settembre, tra mille difficoltà di organizzazione e di gestione hanno riaperto le scuole in tutta Italia, e i bambini e i ragazzi che hanno ripreso l’anno scolastico hanno varcato la soglia dei loro istituti con un po’ di smarrimento, ma anche di ... Leggi su iodonna (Di martedì 15 settembre 2020) Ildideidelle star dopo la pandemia sfoglia la gallery Distanziamento sociale.. Gel disinfettante. Da marzo queste parole ci rimbalzano nella testa e anche i piccoli di casa hanno dovuto, loro malgrado, farci l’abitudine. Ieri, 14 settembre, tra mille difficoltà di organizzazione e di gestione hanno riaperto le scuole in tutta Italia, e i bambini e i ragazzi che hanno ripreso l’anno scolastico hanno varcato la soglia dei loro istituti con un po’ di smarrimento, ma anche di ...

mengonimarco : Mamma dice: 'guarda ho ritrovato questi disegni, eri bravo da piccolo!!!' Ma in che senso 'da piccolo'?? hahahah Bu… - SkyTG24 : Genova, primo giorno di Scuola senza banchi: bambini costretti a studiare in ginocchio - virginiaraggi : Oggi primo giorno di scuola per studenti, insegnanti e personale scolastico. Momento sempre emozionante, che quest’… - Moonlightshad1 : RT @NatangeloM: Ieri è stato il primo giorno di scuola in piens pandemia: mi sono infiltrato in un liceo di Roma e l'ho trascorso in mezzo… - adorvbucky : RT @vidaccax: – io mi sono sentito al mio agio dal primo giorno, è come se ci conoscessimo da una vita?? -