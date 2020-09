Primo giorno di scuola a Wuhan: "Tamponi a tutti, febbre 4 volte al giorno" (Di martedì 15 settembre 2020) A Wuhan il lockdown è finito ad aprile, era iniziato il 23 gennaio. Spacchettati i complessi residenziali, tolti i lucchetti ai cancelli, è rimasta abbassata la saracinesca di qualche negozio. Le scuole però hanno riaperto, anche quella internazionale, dove studia Matteo, 12 anni, in Cina da quando è nato. Con sua mamma non è volato in Italia, a Brescia, quando ne aveva la possibilità: insieme hanno scelto di restare.“Inizialmente era una decisione personale, solo nostra - spiega Sara Platto - poi è diventata presto un qualcosa in più: un segnale alle persone che mi erano vicine per dire che ero convinta che ce l’avremmo fatta insieme. Per noi Wuhan è casa, ed è solo qui che potevamo restare”.In un libro in uscita per Dea Planeta, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) Ail lockdown è finito ad aprile, era iniziato il 23 gennaio. Spacchettati i complessi residenziali, tolti i lucchetti ai cancelli, è rimasta abbassata la saracinesca di qualche negozio. Le scuole però hanno riaperto, anche quella internazionale, dove studia Matteo, 12 anni, in Cina da quando è nato. Con sua mamma non è volato in Italia, a Brescia, quando ne aveva la possibilità: insieme hanno scelto di restare.“Inizialmente era una decisione personale, solo nostra - spiega Sara Platto - poi è diventata presto un qualcosa in più: un segnale alle persone che mi erano vicine per dire che ero convinta che ce l’avremmo fatta insieme. Per noiè casa, ed è solo qui che potevamo restare”.In un libro in uscita per Dea Planeta, ...

mengonimarco : Mamma dice: 'guarda ho ritrovato questi disegni, eri bravo da piccolo!!!' Ma in che senso 'da piccolo'?? hahahah Bu… - SkyTG24 : Genova, primo giorno di Scuola senza banchi: bambini costretti a studiare in ginocchio - virginiaraggi : Oggi primo giorno di scuola per studenti, insegnanti e personale scolastico. Momento sempre emozionante, che quest’… - Pupazzetta1 : RT @ilgiornale: Era prevedibile ed è accaduto: i banchi a rotelle di Lucia Azzolina utilizzati come autoscontro già nel primo giorno di scu… - Fede_Spera86 : RT @ilgiornale: Era prevedibile ed è accaduto: i banchi a rotelle di Lucia Azzolina utilizzati come autoscontro già nel primo giorno di scu… -