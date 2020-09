Primavera | 9 club scrivono alla Lega | «Rinviate l’inizio del campionato»

(Di martedì 15 settembre 2020) Noveiscritti aldi1 hanno chiestodi ritardare l’inizio della stagione: i motivi «Ci sono enormi difficoltà a cominciare venerdì 18 rispettando il protocollo anti-Covid previsto per il calcio giovanile e dilettantistico». Questo il motivo che ha spinto novedel1 a scrivereper chiedere il rinvio dell’inizio del. Di fronte a una serie di problematiche, è stato soprattutto il buon senso a spingere ia richiedere lo slittamento da venerdì-domenica, i 3 giorni in cui è in pro- gramma scaglionata la prima giornata deldel ...

Nove club hanno chiesto alla Lega di Serie A di rinviare di due settimane l'inizio del campionato Primavera, perché «ci sono enormi difficoltà a cominciare venerdì 18 rispettando il protocollo ...