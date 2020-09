Prima foto di Alexei Navalny dopo l’avvelenamento. Lui: “Respiro da solo. Un processo sorprendente, ve lo raccomando” (Di martedì 15 settembre 2020) Alexei Navalny si mostra in foto per la Prima volta dall’avvelenamento del 20 agosto. dopo che, nelle ultime ore, i medici del Charité di Berlino che lo stanno curando hanno annunciato che il principale oppositore di Vladimir Putin in Russia respira autonomamente, è lui che su Instagram diffonde l’immagine e torna a rivolgersi ai suoi sostenitori: “Mi mancate – ha scritto il blogger dissidente – Non riesco ancora a fare quasi niente ma ieri sono riuscito a respirare da solo per tutto il giorno. In generale sono me stesso. Non ho usato alcun aiuto esterno, nemmeno la più semplice valvola in gola. Mi è piaciuto molto. È processo sorprendente, sottovalutato da molti. Ve lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020)si mostra inper lavolta dall’avvelenamento del 20 agosto.che, nelle ultime ore, i medici del Charité di Berlino che lo stanno curando hanno annunciato che il principale oppositore di Vladimir Putin in Russia respira autonomamente, è lui che su Instagram diffonde l’immagine e torna a rivolgersi ai suoi sostenitori: “Mi mancate – ha scritto il blogger dissidente – Non riesco ancora a fare quasi niente ma ieri sono riuscito a respirare daper tutto il giorno. In generale sono me stesso. Non ho usato alcun aiuto esterno, nemmeno la più semplice valvola in gola. Mi è piaciuto molto. È, sottovalutato da molti. Ve lo ...

dellorco85 : Vista foto scuola Genova. La situazione va sistemata in fretta, però mi chiedo: i vecchi banchi sono stati rottamat… - DarioNardella : Cosa altro deve fare il consigliere di Scandicci Christian Braccini nella sua carriera politica? Prima la foto a Pr… - giornalettismo : La foto ha prima fatto il giro delle chat dei genitori, poi è arrivata al presidente della #Liguria Giovanni #Toti… - sastrep14 : RT @udogumpel: #Navalnyj, sopravvissuto al #Novichok, veleno di arma chimica di guerra (vietatissimo da trattati) prodotto in #Russia. La p… - SilvanoPravato : RT @estovestnordsud: @GiovanniToti Ma non ti vergogni come governatore a mostrarti? Prima la campagna elettorale,vero! Mostraci nome scuola… -