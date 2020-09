Prete ucciso dall’immigrato | Gad Lerner accusa gli italiani “che odiano” E forse Meloni e Salvini…

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 15 settembre 2020) Un orrendo fatto di cronaca. Uno squilibrato tunisino che haun sacerdote a Como, diventa occasione di strumentalizzazione politica. L’ultima delirante provocazione, firmata su Twitter da Gad, estrapola una frase del direttore della Caritas di Como, per instillare una suggestione. Non detta, ma che traspare in filigrana. Se un immigrato africano haunè colpa dei sovranisti. Di chi chiede un freno all’immigrazione. Il solito metodo della lista di proscrizione, che l’ex giornalista di Lotta Continua evidentemente non ha dimenticato. Manca solo la foto di Salvini e, come mandanti dell’omicidio e il resto è fatto. Ecco che cosa ha scritto GadGadscrive un Tweet che rende plastica ...