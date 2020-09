Prete accoltellato a Como, il tunisino era stato espulso e veniva sfamato dal don (Di martedì 15 settembre 2020) Como, 15 set – Aggredito alle spalle e massacrato a coltellate – quella fatale al collo – da uno dei suoi stessi «protetti», che sfamava e assisteva. E’ morto così Don Roberto Malgesini, il sacerdote 51enne residente nella parrocchia di San Rocco, a Como, ucciso da un immigrato senzatetto tunisino di 53 anni con piccoli precedenti penali, «problemi psichici e dei provvedimenti di espulsione non eseguiti fin dal 2015», come fanno sapere dalla Caritas locale. Non avrebbe dovuto essere nemmeno in Italia, quindi: l’ultimo provvedimento di espulsione pendente sull’assassino di don Roberto è datato 8 aprile, ed è stato «sospeso» a causa dell’emergenza coronavirus. Il 53enne è arrivato in Italia nel 1993 e si è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 settembre 2020), 15 set – Aggredito alle spalle e massacrato a coltellate – quella fatale al collo – da uno dei suoi stessi «protetti», che sfamava e assisteva. E’ morto così Don Roberto Malgesini, il sacerdote 51enne residente nella parrocchia di San Rocco, a, ucciso da un immigrato senzatettodi 53 anni con piccoli precedenti penali, «problemi psichici e dei provvedimenti di espulsione non eseguiti fin dal 2015», come fanno sapere dalla Caritas locale. Non avrebbe dovuto essere nemmeno in Italia, quindi: l’ultimo provvedimento di espulsione pendente sull’assassino di don Roberto è datato 8 aprile, ed è«sospeso» a causa dell’emergenza coronavirus. Il 53enne è arrivato in Italia nel 1993 e si è ...

