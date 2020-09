Presidenziali USA: gli Stati che saranno decisivi (Di martedì 15 settembre 2020) In vista delle Presidenziali del 3 novembre gli occhi sono tutti puntati su alcuni swing states che potranno rivelarsi decisivi di Simone Fausti e Alessio Vernetti Quali Stati degli USA saranno decisivi per le elezioni Presidenziali del prossimo 3 novembre? Comprenderlo non è mai semplice, e quest'anno l'impresa sembra essere ancora più ardua, soprattutto dopo lo sconvolgimento nella mappa elettorale causato nel 2016 da Donald Trump. Infatti, dal 2000 e fino al 2016 alcuni Stati (...) - Mondo / USA, Stati Uniti, , Presidenziali Leggi su feedproxy.google (Di martedì 15 settembre 2020) In vista delledel 3 novembre gli occhi sono tutti puntati su alcuni swing states che potranno rivelarsidi Simone Fausti e Alessio Vernetti Qualidegli USAper le elezionidel prossimo 3 novembre? Comprenderlo non è mai semplice, e quest'anno l'impresa sembra essere ancora più ardua, soprattutto dopo lo sconvolgimento nella mappa elettorale causato nel 2016 da Donald Trump. Infatti, dal 2000 e fino al 2016 alcuni(...) - Mondo / USA,Uniti, ,

m_tesconi : RT @VioBac: Nuovi tentativi di manipolare il dibattito sulle presidenziali Usa: cosa è successo, cosa ci aspetta e chi può salvarci. Su @Og… - ferdinando1_a : Non solo Facebook. In vista delle presidenziali americane, Twitter e Google. ??? Primaonline: Usa 2020: nuove misur… - tuttoggi : La “Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini”, in occasione delle elezioni presidenziali che si terranno ne… - D8lenghi : Qualche dato sulle Presidenziali USA. Le elezione in USA si stanno avvicinando e, come spesso accade in Europa, far… - Bgbarby0 : @orcopapo L'elite globalista voleva e vuole destabilizzare gli Usa, mettere in difficoltà Trump in vista delle pres… -