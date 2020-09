(Di martedì 15 settembre 2020)tv – In seguito al blocco dellaa causa della pandemia del Covid-19, i vertici del massimo campionato inglese hanno accordato con le emittenti televisive uno sconto suidella stagione 2019/20 pari a 330di, che dovranno essere raccolti tra i 20 club. La, come … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

SkySport : Chelsea, buona la prima: Brighton battuto 3-1 - Guillaumemp : Wesley Fofana, che piace anche al #Milan, annuncia la sua decisione all’@lequipe : “Ho accettato l’offerta del Leic… - OptaPaolo : 337 & 587 - Sotto la guida di Antonio Conte, Arturo #Vidal è stato il giocatore con più contrasti vinti in Serie A… - sportli26181512 : #Notizie #SportsLaw Premier League, i rimborsi per i diritti tv: il Liverpool perde 17 milioni di sterline: Premier… - infobetting : Formazioni Premier League 2a giornata 2020/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Nonostante le difficoltà incontrate dal Manchester United nella trattativa per arrivare a Jadon Sancho, i discorsi vanno avanti. I Red Devils iniziano però a guardarsi intorno per studiare alternative ...Dirige con regolarità gare di Premier League dal 2009 ed è una presenza fissa in UEFA Europa League, UEFA Champions League e nelle competizioni per nazionali. L'ultima partita UEFA diretta dal ...Dalla Premier League fanno saltare il banco: arriva un'offerta da quasi 100 milioni di euro per Gimenez dell'Atletico Madrid. Un'offerta che condizionerebbe il mercato ...