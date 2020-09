Poste Italiane: multa da 5 milioni di euro, ecco i motivi (Di martedì 15 settembre 2020) “La mancata consegna delle raccomandate da parte di Poste Italiane prova grandi danni al sistema giustizia del Paese” La nota dura dell’Antitrust giustifica la massima multa di cinque milioni di euro inflitta dall’Agcm, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La pratica commerciale denunciata dal Garante risulta scorretta secondo il Codice di Consumo. La promozione di un servizio di recapito raccomandate e relativo Ritiro Digitale è risultato non solo inefficiente ma anche ingannevole. Nella condotta dei processi, soprattutto quelli penali, è fondamentale la certezza sulla Poste. Ritardi ed errate notifiche possono creare la caduta in prescrizione di numerosi reati. L’Autorità non ha accusato il Gruppo di ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 15 settembre 2020) “La mancata consegna delle raccomandate da parte diprova grandi danni al sistema giustizia del Paese” La nota dura dell’Antitrust giustifica la massimadi cinquediinflitta dall’Agcm, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La pratica commerciale denunciata dal Garante risulta scorretta secondo il Codice di Consumo. La promozione di un servizio di recapito raccomandate e relativo Ritiro Digitale è risultato non solo inefficiente ma anche ingannevole. Nella condotta dei processi, soprattutto quelli penali, è fondamentale la certezza sulla. Ritardi ed errate notifiche possono creare la caduta in prescrizione di numerosi reati. L’Autorità non ha accusato il Gruppo di ...

