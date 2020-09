Poste Italiane, multa da 5 milioni di euro Antitrust, mancata consegna delle raccomandate (Di martedì 15 settembre 2020) Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza, la pubblicità del servizio è ingannevole. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 15 settembre 2020) Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza, la pubblicità del servizio è ingannevole.

Ultime Notizie dalla rete : Poste Italiane Raccomandate non consegnate, multa di 5 milioni a Poste Italiane da Antitrust Rai News Antitrust, Poste Italiane sanzionata per mancata consegna raccomandate

Mancata consegna delle raccomandate e promozione ingannevole. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Poste Italiane una sanzione di 5 milioni di euro, il massimo consentito ...

