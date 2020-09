Portici | dipendente comunale positivo al Coronavirus

Torrechannelit : Portici – Positivo al Coronavirus dipendente comunale -

Ultime Notizie dalla rete : Portici dipendente

Il Mattino

Como, bufera sull'assessora alle Politiche sociali: getta in strada le coperte dei senzatetto Dovrebbe occuparsi delle Politiche sociali di Como, ma se questi sono i risultati forse (e diciamo forse) ...CAGLIARI. Con oggi sono 93 giorni di sit-in sotto i portici del palazzo regionale di via Roma, ma la protesta dei lavoratori della commissariata Aras non sembra aver scosso le coscienze della politica ...Positivo al Covid-19 un dipendente del servizio per le tossicodipendenze (Sert) di Torre Annunziata. A darne comunicazione è l’ufficio stampa del sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, che c ...