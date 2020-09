Porsche torna a Le Mans con una livrea speciale (Di martedì 15 settembre 2020) Ritorna la 24 ore di Le Mans questo weekend, e Porsche si presenta con una livrea speciale. La casa di Weissach sarà al via della edizione 2020 con le sue 911 GT3 RSR ufficiali, con le quali contenderà la vittoria a Ferrari ed Aston Martin nella classe GTE Pro. Per questa occasione, le vetture numero 91 e 92 si presenteranno con una colorazione apposita, per celebrare la prima di ben 19 vittorie che il costruttore tedesco ha ottenuto sui 13 Km del Circuit della Sarthe. La numero 91 replica la livrea originale rossa, che era un richiamo alla bandiera austriaca. Infatti, la 917 trionfatrice apparteneva alla Porsche Salzburg, struttura fortemente legata alla casa di Weissach. Image by Porsche La numero 91 sarà dipinta di rosso, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 15 settembre 2020) Rila 24 ore di Lequesto weekend, esi presenta con una. La casa di Weissach sarà al via della edizione 2020 con le sue 911 GT3 RSR ufficiali, con le quali contenderà la vittoria a Ferrari ed Aston Martin nella classe GTE Pro. Per questa occasione, le vetture numero 91 e 92 si presenteranno con una colorazione apposita, per celebrare la prima di ben 19 vittorie che il costruttore tedesco ha ottenuto sui 13 Km del Circuit della Sarthe. La numero 91 replica laoriginale rossa, che era un richiamo alla bandiera austriaca. Infatti, la 917 trionfatrice apparteneva allaSalzburg, struttura fortemente legata alla casa di Weissach. Image byLa numero 91 sarà dipinta di rosso, ...

sowmyasofia : Porsche torna a Le Mans con una livrea speciale - AutoMotoCorse : - Speedliveit : Il Porsche Club GT torna in pista a Imola per il giro di boa 2020 - GBEnglandGB : RT @mattiperlecors1: Il Porsche Club GT torna in pista a Imola per il giro di boa 2020 - Speedliveit : IL #Porsche CLUB GT TORNA IN PISTA A IMOLA PER IL GIRO DI BOA 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche torna Auto d'epoca: Porsche 356 Speedster: torna a splendere l'icona di Zuffenhausen Motorbox Tesla Supercharger V3, un bug permette la ricarica a tutte le auto elettriche | Risolto

Accedere alla rete dei Supercharger per ricaricare la propria auto elettrica anche se non si dispone di una Tesla? Grazie ad un bug è stato possibile per un po' di tempo. A quanto si apprende, sui Sup ...

Porsche 356 Speedster: torna a splendere l'icona di Zuffenhausen

COLLEZIONISMO (NON) PER TUTTI Si sa, quando si parla di Porsche ai facoltosi appassionati si… chiude la vena perché è un fatto innegabile che la Casa tedesca produca auto ricche di fascino e tanto des ...

Porsche Panamera restyling, ibrida e tech

[Rassegna stampa] Porsche Panamera si rinnova e torna sul mercato con un restyling all’insegna della tecnologia, a partire dall’ibrido che amplia la gamma dei propulsori disponibili.

Accedere alla rete dei Supercharger per ricaricare la propria auto elettrica anche se non si dispone di una Tesla? Grazie ad un bug è stato possibile per un po' di tempo. A quanto si apprende, sui Sup ...COLLEZIONISMO (NON) PER TUTTI Si sa, quando si parla di Porsche ai facoltosi appassionati si… chiude la vena perché è un fatto innegabile che la Casa tedesca produca auto ricche di fascino e tanto des ...[Rassegna stampa] Porsche Panamera si rinnova e torna sul mercato con un restyling all’insegna della tecnologia, a partire dall’ibrido che amplia la gamma dei propulsori disponibili.