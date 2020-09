Pomeriggio 5 | Karina Cascella critica la De Blanck | il motivo

(Di martedì 15 settembre 2020)5,e Patrizia Rossetti inorridita dal comportamento di Patrizia Denel GF Vip Nel salotto die Patrizia Rossetti hanno puntato il dito contro la contessa Patrizia De. Ilè presto detto; la bionda opinionista di Barbara D’Urso ha attaccato il comportamento della neo concorrente della casa del Grande Fratello Vip, resasi protagonista di un atteggiamento davvero censurabile. Anon è affatto piaciuta la mole di parolacce in serie pronunciate dalla De, che ha dimostrato, in quel frangente, di essere poco contessa. “Allucinante” l’ha definita la, quasi ...

L'opinionista ha condiviso una fetta del suo doloroso passato con i microfoni di “Pomeriggio Cinque». Prima di passare sotto i riflettori Karina Cascella ha vissuto anni molto difficili. In passato, l ...Un racconto davvero emozionante quello di Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, ai microfoni di Pomeriggio 5: ecco tutta la verità Il ricordo fa ancora male. Così Karina Cascella, ex opin ...“Mio padre ci picchiava”, la drammatica confessione della famosa ex protagonista di Uomini e Donne: il racconto a Pomeriggio 5. “Mio padre ci picchiava”, la drammatica confessione della famosa ex prot ...